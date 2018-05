Sesi vence 2.ª e Pinheiros é surpreendido na Superliga

O início da segunda rodada da Superliga masculina já começou a comprovar o esperado equilíbrio da competição. Neste sábado, o Sesi foi até São Bernardo e desbancou o Brasil Vôlei Clube, em um duelo entre favoritos ao título. Com a vitória por 3 sets a 1 (18/25, 25/20, 25/20 e 25/20), o time da capital paulista somou o seu segundo triunfo na competição.

Já o Pinheiros/Sky, que tinha vencido na estreia justamente o Brasil Vôlei Clube, conheceu a sua primeira derrota. Nem os campeões olímpicos Giba, Gustavo e Rodrigão foram capazes de evitar o revés sofrido em Minas Gerais, para o Montes Claros/Funadem. Em um jogo muito equilibrado, a equipe mineira venceu por 3 sets a 2 (23/25, 29/27, 24/26, 25/23 e 15/12).

Distante do favoritismo, a liderança da Superliga masculina está ao menos provisoriamente com o Santo André. Depois de estrear com vitória sobre o Volta Redonda, o time do ABC foi até o Espírito Santo e venceu o Álvares/Vitória por 3 sets a 1 (18/25, 25/21, 25/19 e 25/19). Para ficar com a ponta da tabela, a equipe ganhou mais sets que o Sesi até agora.