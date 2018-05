Sesi vence, garante 100% e segue no topo da Superliga

Com o triunfo, o Sesi manteve a invencibilidade no torneio e a primeira colocação da tabela, com cinco vitórias em cinco jogos disputados. Já o time do Espírito Santo ocupa a lanterna, ainda sem vitórias na competição.

A rodada também foi vitoriosa para o Pinheiros/Sky. A equipe de Giba derrotou o Volta Redonda por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/23 e 25/18. O Pinheiros segue na briga pelas primeiras posições e pode superar a Cimed/Malwee no decorrer da rodada.

Mais cedo neste sábado, o Vivo/Minas bateu o Santo André por 3 sets a 1, parciais de 25/23, 25/21, 23/25 e 27/25, em Belo Horizonte. O destaque da partida foi o oposto André Nascimento, campeão olímpico em 2004, com 20 pontos.

Ao final do confronto, o ponteiro Roberto Minuzzi exaltou a variação da equipe mineira. "A cada partida estamos começando com um time diferente. Isso faz parte do planejamento da equipe. Queremos dar ritmo de jogo para todos os atletas, já que a Superliga será longa. É bom porque ninguém fica acomodado e está sempre querendo evoluir para o outro não pegar o seu lugar", comentou.

Também em Minas, o Sada Cruzeiro Vôlei superou o Ulbra/São Caetano por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/20 e 25/20, na cidade de Betim.