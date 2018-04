Sesi vence mais uma na Superliga masculina e mantém liderança

SÃO PAULO - O Sesi-SP brilhou na noite desta quinta-feira e manteve a liderança da Superliga masculina de vôlei ao vencer o time do Vôlei Futuro (SP) por 3 sets a 0 (25/18, 25/22 e 25/16).

Os donos da casa se utilizaram do saque para conseguir levar vantagem e sacramentear a vitória. Foram sete pontos no fundamento, contra apenas dois do adversário.

Eleito o melhor jogador da partida, Sandro destacou a força do saque como o segredo da vitória. “Nós viemos para este jogo focados somente no adversário. Esse foi um dos segredos deste resultado. Hoje, minha atuação foi facilitada porque os atacantes jogaram muito bem. Nosso saque também funcionou muito bem”, garantiu o atleta.

Agora, o Sesi-SP enfrentará o Medley/Campinas, em São Paulo, enquanto o Vôlei Futuro terá pela frente o Pinheiros/SKY, também em São Paulo.

Resultados desta quinta em partidas válidas pela 10ª rodada do returno:

Volta Redonda 2 x 3 Santo André (26/28, 25/21, 17/25, 25/18 e 11/25)

Minas 3 x 0 Montes Claros (27/25, 25/23 e 25/22)

Blumenau 0 x 3 São Bernardo (23/25, 23/25 e 19/25)

Florianópolis 3 x 0 São Caetano (25/17, 25/19 e 25/21)

Sogipa 1 x 3 Londrina (18/25, 21/25, 25/21, 23/25)

Pinheiros 3 x 2 Campinas (25/23, 21/25, 23/25, 25/20 e 18/16)