Sete duplas brasileiras furam o quali do vôlei de praia em Maceió Sete das oito duplas brasileiras que tiveram que iniciar o Open de Maceió a partir do qualifying conseguiram superar esta etapa para chegar à fase de grupos da primeira das quatro paradas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia no Brasil antes dos Jogos Olímpicos do Rio. Assim, serão 14 os times brasileiros na chave principal do torneio alagoano, que começa na quarta-feira, sendo sete em cada naipe.