Sharapova bate Golovin e vai às semis do US Open Por pouco Maria Sharapova não experimentou de seu próprio veneno. Teve pela frente uma russa - naturalizada francesa - bonita e talentosa como Tatiana Golovin e só conseguiu vencer em dois tie-breaks 7/6 (7-4) e 7/6 (7-0), para garantir um lugar nas semifinais do US Open. Com seu jeito charmoso e agora como namorada de Andy Roddick, a russa ganhou a torcida norte-americana, especialmente quando disse que o estádio Arthur Ashe é o seu lugar preferido para jogar tênis. ?Gosto tanto daqui que espero estar de volta na sábado à noite?, afirmou, referindo-se ao dia marcado para a final feminina. Antes disso, Sharapova terá de passar pela número 1 do mundo, a francesa Amelie Mauresmo, para quem leva uma desvantagem de 3 a 0. ?Não tenho nada a perder. Amelie vem fazendo um ano brilhante e é a jogadora a ser batida.?