Shelda e Adriana perdem após 29 jogos A dupla Ana Paula e Tatiana derrotou Shelda e Adriana, que estavam invictas há 29 partidas, por 2 sets a 1 (18/16, 17/19 e 17/15), neste domingo, em Brasília, para conquistar o título da 6ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia. No masculino, Franco e Roberto Lopes derrotaram Márcio e Benjamin por 19/17 e 18/14, assumindo a liderança do ranking brasileiro.