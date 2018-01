Shelda e Adriana vencem o 1º no ano Após quatro torneios na temporada, Adriana Behar e Shelda conquistaram neste domingo o primeiro título. Derrotaram Adriana Samuel e Sandra por 18/15 e 18/12 na decisão da 3ª etapa do Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. No masculino, título para Márcio e Benjamin, que venceram Fred e Paulo Emílio por 18/11 e 18/14. A etapa marcou o fim da dupla Zé Marco e Ricardo (4º lugar), após três anos. Zé Marco jogará com Pará e Ricardo, com Loiola.