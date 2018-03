Shelda e Ana Paula na semi de etapa do Mundial

A dupla brasileira formada por Shelda e Ana Paula se garantiu na etapa da Coréia do Sul do circuito mundial feminino de vôlei de praia, em Seul, ao bater nesta sexta as americanas Branagh e Youngs por 21-18, 15-21 e 21-12. Ainda hoje, as brasileiras passaram pelas chinesas Tian Jia e Wang Jie por 21-19 e 21-12, pelas oitavas. As adversárias de Shelda e Ana Paula na briga por uma vaga à final podem ser as compatriotas Juliana e Larissa. Por sua vez, as campeãs pan-americanas iniciaram o dia vencendo as australianas Barnett e Cook por 21-17 e 21-18, mas depois caíram diante de Chen Xue e Zhang Xi, da China, por 21-11, 18-21 e 11-15. Suas adversárias no duelo que valerá vaga na semifinal sairão do jogo entre Boss/Ross, dos Estados Unidos, e Tia Jia/Wang Jie, da China. Já Renata e Talita, que começaram o dia na repescagem, acabaram derrotadas justamente pelas americanas Boss e Ross, por 18-21, 21-17 e 11-15, dando adeus à disputa pelo título com a nona posição.