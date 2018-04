Shelda se despede do vôlei de praia profissional após derrota

A brasileira Shelda, considerada a melhor jogadora em atividade da história do vôlei de praia, se despediu do esporte profissional após ser eliminada no Aberto de Barcelona, etapa espanhola do circuito mundial.

Veja também:

Final em Barcelona será brasileira

Nascida em Fortaleza, em 1 de janeiro de 1973, a atleta tinha decidido abandonar as competições após os jogos da atual temporada na Europa.

A jogadora, com dois ouros em Mundiais e duas pratas em Jogos Olímpicos, acabou homenageada na quadra central da etapa espanhola, onde, segundos antes, foi derrotada nas oitavas-de-final pelas americanas Angie Akers e Tyra Harper.

Cercada pelas adversárias e por Ana Paula, sua companheira de dupla, Shelda se surpreendeu ao ver o público de pé ovacionando-a.

Emocionada, a brasileira ficou vários minutos estendida na areia da quadra. Depois, envolta numa bandeira do Brasil, recebeu troféus de seus patrocinadores, dos organizadores do Mundial e da Federação Internacional de Vôlei Praia (FIVB).

Shelda se declarou "feliz" com a homenagem, já que seu afastamento foi fruto de "uma decisão planejada". "Tudo tem um fim, e a verdade é que aproveitei muito o tempo que joguei. Estou emocionada e agradecida à minha companheira Ana Paula, com a qual vivi momentos maravilhosos", declarou.

"Minha vida inteira se passou dentro de uma quadra", acrescentou a brasileira, que garantiu que a homenagem recebida foi "uma surpresa".