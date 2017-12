Sorteio aponta Sérvia como principal rival do Brasil no Mundial Feminino de Vôlei

Atual vice-campeã olímpica, a Sérvia deverá ser a principal adversária da seleção brasileira na primeira fase do Mundial Feminino de Vôlei, que ocorrerá em 2018 no Japão. Foi o que apontou o sorteio desta quinta-feira em Tóquio, realizado para determinar os quatro grupos da competição.

A equipe dirigida por José Roberto Guimarães é cabeça de chave do Grupo D, assim como a seleção da Sérvia. E os outros adversários do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei serão as seleções da República Dominicana, de Porto Rico, do Casaquistão e do Quênia. Esta chave do Mundial vai ser disputada em Hamamatsu.

País-sede do torneio, o Japão lidera o Grupo A, que também conta com as seleções da Holanda, a outra cabeça de chave, Argentina, Alemanha, Camarões e México, e terá seus jogos realizados em Yokohama. O Grupo B, em Sapporo, é liderado pela campeã olímpica China e também conta com a Itália, que vão enfrentar Turquia, Bulgária, Canadá e Cuba.

Já a seleção dos Estados Unidos, a atual campeã mundial, é uma das cabeças de chave do Grupo C, mesma condição da Rússia. Coreia do Sul, Tailândia, Azerbaijão e Trinidad e Tobago completam a chave, que será disputada em Kobe.

As quatro melhores seleções de cada chave se classificam para a segunda fase, etapa em que as 16 equipes vão ser divididas em dois grupos de oito. Nessa rodada, os três melhores de cada chave passam para a quarta fase, disputada em dois grupos de três. Os dois melhores de cada grupo se garantem nas semifinais do Mundial. E os times que triunfarem vão decidir a competição em 20 de outubro, em Yokohama, sendo que o início do torneio ocorrerá em 29 de setembro de 2018.

No próximo ano, a seleção brasileira buscará o seu primeiro título mundial. A equipe acumula três vice-campeonatos e um terceiro lugar, assegurado na última edição do torneio, em 2014.

Confira os grupos do Mundial Feminino de Vôlei:

Grupo A: Japão, Holanda, Argentina, Alemanha, Camarões, México.

Grupo B: China, Itália, Turquia, Bulgária, Canadá, Cuba.

Grupo C: Estados Unidos, Rússia, Coreia do Sul, Tailândia, Azerbaijão, Trinidad e Tobago.

Grupo D: Sérvia, Brasil, República Dominicana, Porto Rico, Casaquistão, Quênia.