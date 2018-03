Sorteio dos torneios olímpicos de vôlei será em 11 de junho

O sorteio dos grupos dos torneios olímpicos de vôlei masculino e feminino será feito em 11 de junho no Capital Indoor Stadium de Pequim, palco das partidas da modalidade durante os Jogos, confirmou nesta terça-feira a federação internacional do esporte (FIVB, em francês). Já são conhecidos nove dos 12 participantes do torneio masculino. São eles: Brasil, Rússia, Bulgária, Egito, Sérvia, Estados Unidos, Venezuela, Alemanha e China. Outra seleção será decidida neste fim de semana após o pré-olímpico de Espinho (Portugal), do qual participarão Indonésia, Polônia e Porto Rico, além dos donos da casa. As duas últimas vagas serão decididas nos pré-olímpicos no Japão, entre 31 de maio e 8 de junho, e irão para o vencedor do torneio e para a seleção asiática melhor classificada. Disputam essas vagas Argélia, Argentina, Itália, Austrália, Coréia do Sul, Irã e Tailândia, além do Japão. TORNEIO FEMININO As 12 equipes da competição feminina já estão definidas. Entre elas: Brasil, Polônia, Sérvia, Japão, Cazaquistão, China, Itália, EUA, Argélia, Rússia, Cuba e Venezuela. No último fim de semana, Polônia, Sérvia, Japão e Cazaquistão garantiram as últimas vagas na disputa do Pré-Olímpico Mundial, em terras japonesas.