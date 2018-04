Sport encerra invencibilidade do Osasco na Superliga

De forma emocionante, o Sport/Banco BMG (PE) provocou uma grande surpresa na Superliga Feminina de vôlei. Nesta quinta-feira, no Recife, pela 12.ª rodada da competição, o time pernambucano derrotou o até então invicto Sollys/Osasco (SP) por 3 sets a 2 - com parciais de 25/18, 12/25, 26/24, 16/25 e 15/12.

Com o resultado, o clube paulista perde pela primeira vez na Superliga após 10 partidas. Mesmo assim, segue na liderança com 19 pontos (9 vitórias e uma derrota). O Sport subiu da 11.ª para a 9.ª colocação com 13 pontos - agora são 4 triunfos e 5 derrotas.

Quem também ganhou na rodada foi o Vôlei Futuro (SP). Com a vitória em casa sobre o Usiminas/Minas (MG) por 3 sets a 0 - com parciais de 25/20, 26/24 e 25/18) - a equipe de Araçatuba está em sexto lugar com 16 pontos (seis triunfos em 10 partidas).

Em Uberlândia, o Praia Clube/Banana Boat (MG) não teve trabalho para derrotar o Mackenzie/Newton Paiva (MG) por 3 sets a 0 - com parciais de 28/26, 25/12 e 25/17.

Nesta sexta, a rodada será completada com dois jogos em Santa Catarina. Em Brusque, o Unilever (RJ), único invicto da competição com a derrota do Osasco, joga contra o Cativa/Opnnus (SC). Em São José (região metropolitana de Florianópolis), o Pauta/São José (SC) encara o Macaé Sports (RJ).