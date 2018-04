Sport ganha no fechamento de rodada da Superliga

A sétima rodada da Superliga Feminina de vôlei foi encerrada nesta segunda-feira com a realização de uma partida. Na cidade de Brusque, em Santa Catarina, o Sport/Banco BMG (PE) venceu o Cativa/Opnnus (SC) por 3 sets a 1 - com parciais de 25/17, 20/25, 25/23 e 25/22, em 2 horas e 15 minutos de jogo.

Com a vitória como visitante, o Sport sobe para a 10.ª colocação com uma campanha de 50% de aproveitamento - em quatro partidas, venceu duas vezes. Já o Brusque está na sétima posição com dois triunfos e quatro derrotas.

Mesmo com a derrota, a atacante Tandara, do time da casa, foi a maior pontuadora com 19 acertos. Pelo lado do Sport, a atacante Nikolle foi quem mais marcou: 17 pontos.

Na próxima rodada, já nesta quinta, a equipe pernambucana fará sua "estreia" em casa. No Recife, recebe o Macaé/Sports (RJ). Já o time catarinense irá até Uberlândia para enfrentar o Praia Clube/Banana Boat (MG), no dia seguinte.