STJD anula partida entre São Caetano e Macaé na Superliga Por causa de um erro de contagem da mesária, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) resolveu nesta sexta-feira anular a segunda partida entre São Caetano/Mon Bijou e Cimed/Macaé pelos playoffs das quartas-de-final da Superliga feminina de vôlei. O confronto será reeditado no domingo, no Ginásio Maurício Bittencourt, em Macaé, às 12h30, com transmissão ao vivo pelo canal SporTV. O time do ABC havia vencido o confronto com os cariocas por 3 a 2, mas um erro da mesária, que marcou um ponto a mais para as visitantes durante o terceiro set, fez com que os advogados da equipe de Macaé pedissem a anulação do jogo. Com a decisão do STJD, a série melhor de cinco jogos está 2 a 1 para a Cimed/Macaé. Se vencer, o confronto deste fim de semana, passará às semifinais para enfrentar o Rexona/Ades na disputa por uma vaga na decisão. Caso o time paulista iguale o playoff, a partida decisiva será disputada na próxima terça-feira, no Ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul. ?Preciso levantar o moral das minhas jogadoras. Tenho que provar na quadra tudo aquilo que já fizemos. Afinal, já vencemos Macaé duas vezes [um dos jogos foi anulado]. Eles têm um time mais forte e com mais experiência. Mas isso não pode ser maior que a nossa vontade de vencer?, finalizou o treinador da equipe do ABC, Antonio Rizola.