Superliga: Banespa derrota Minas O Banespa adiou a decisão da Superliga Masculina de Vôlei, ao derrotar, neste sábado à noite, em Belo Horizonte, o Minas, por 3 sets a 1. O time paulista precisou de 1h55 para fechar o jogo, com parciais de 29/31, 25/18, 25/23 e 25/23. Com este resultado, as equipes voltam a se enfrentar em um terceiro e decisivo jogo no próximo sábado, novamente na capital mineira. No primeiro jogo a vitória foi do Minas, que busca o tricampeonato.