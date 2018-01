Superliga: Cimed e Telemig Celular/Minas decidirão título Cimed (SC), atual campeão, e Telemig Celular/Minas, atual vice, disputarão novamente o título de campeão da Superliga masculina de vôlei. Os dois times venceram nesta terça-feira e fecharam suas séries semifinais por 3 a 0, repetindo assim a final do ano passado. A decisão do título, também em melhor de cinco jogos, depende da confirmação das datas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), o que deve acontecer nesta quarta. Apesar da boa vantagem no placar do playoff, as duas equipes passaram por situações distintas, já que os catarinenses ganharam do Unisul/Nexxera por 3 sets a 1, enquanto que os mineiros só garantiram a vitória sobre o Ulbra/Uptime no tie break, com o placar de 3 sets a 2. A vitória do Cimed teve apenas um pequeno susto - a derrota no primeiro set. Jogando em casa, no Ginásio Capoeirão, em Florianópolis, o time catarinense fez 3 sets 1 no Unisul/Nexxera graças às parciais de 25/27, 25/18, 25/23 e 25/17. Em 2h08 de jogo, o destaque foi o levantador Bruninho, eleito o melhor em quadra. ?Acho que o grupo mostrou o ano inteiro que merecia chegar a esta final, pois trabalhamos muito para isso. É muito bom vencer em casa, com o apoio da torcida que sempre nos incentiva?, disse o jogador. Para o técnico da Cimed, o ex-jogador Renan Dal Zotto, chegar a final foi fruto de muito trabalho. ?Este resultado reflete os trabalhos diários que realizamos durante todo o ano. O grupo evoluiu muito durante a Superliga. Acredito que essa final é justa. Hoje o time se superou e soube buscar o resultado apesar de não ter jogado muito bem. Tivemos dificuldades nos saques, mas o time se mostrou forte e buscou a vitória?, afirmou. O único fato lamentável da partida aconteceu no intervalo do primeiro para o segundo set, quando o argentino Milinkovic, do Florianópolis, e Dirceu, da Unisul, discutiram e foram punidos com cartão azul, tendo de ficar no banco no set seguinte. Já o Telemig Celular/Minas mais uma vez teve trabalho para vencer o Ulbra/Uptime, na Arena Telemig, em Belo Horizonte (MG). Assim como na partida anterior, a vitória dos mineiros por 3 sets a 2 foi garantida com um placar apertado no quinto e último set - as parciais do jogo foram 25/20, 26/28, 31/33, 25/18 e 15/13. O time mineiro chega à decisão do torneio masculino pela terceira vez consecutiva e tenta o título inédito. Atualizado às 23h51