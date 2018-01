Superliga: Cimed vira em BH e fica a uma vitória do título O Cimed venceu o Minas/Telemig por 3 sets a 2, de virada, em pleno Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, na noite desta terça-feira, e desempatou a série decisiva da Superliga masculina de vôlei em 2 a 1. As parciais foram de 26/28, 18/25, 39/37, 25/21 e 15/13. O quarto jogo da melhor de cinco será no próximo domingo, no Ginásio Multiuso, em São José, Santa Catarina. Se o Cimed vencer, fica com o título da Superliga.