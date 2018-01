Superliga define nesta segunda classificados às quartas A última rodada do returno da Superliga Masculina de Vôlei será nesta segunda-feira, com seis partidas. Destaque para o líder Telemig Celular/Minas, que recebe o Wizard Campinas (sétimo) às 18h30, com transmissão da SporTV. A rodada define os cruzamentos das quartas-de-final. Os outros jogos marcados são: Shopping ABC/Araçaman (11.º) x Lupo/Náutico (10.º); São Caetano/Tamoyo (12.º) x UCS/Colombo (9.º); Cimed (2.º) x Ulbra/Ferraz/SPFC (8.º); Unisul/Nexxera (3.º) x On Line (6.º); e Banespa/São Bernardo (4.º) x Bento Vôlei (5.º).