Superliga destaca BCN x Minas Pela Superliga Feminina de Vôlei, o líder invicto BCN/Osasco terá uma dura partida neste sábado, às 17h, diante do terceiro colocado, a MRV/Minas, em Osasco. A partida terá transmissão da SporTV. Será uma reedição da final do ano passado, vencida pela MRV. José Roberto Guimarães, técnico da equipe paulista, destaca: "O jogo é importantíssimo para os dois times. Para a MRV, porque perdeu da Rexona e a vitória é fundamental para a fase final. Para nós, porque ainda temos a Rexona pela frente na última rodada da fase classificatória. Será nossa segunda grande partida." O BCN está há 20 dias sem jogar, o que não chega a preocupar o treinador. "Nestes dias de paralisação, o grupo procurou se aprimorar nos fundamentos, com atenção especial para os trabalhos físicos. Todas as jogadoras estão bem e esperamos que a equipe faça uma boa apresentação contra a MRV", disse Zé Roberto. De qualquer maneira, Zé Roberto exige cuidado com o time mineiro, incluindo a recém-chegada norte-americana Logan Tom. "São duas equipes de alto nível, que devem fazer uma grande partida. A MRV contratou a Logan, que é uma boa jogadora. Não sei se conseguiu obter o visto de trabalho e permanência no Brasil para poder jogar. Mas temos de estar preparados para todas as possibilidades." Antônio Rizola, treinador da equipe mineira, ainda está na expectativa por seu reforço: "Não sei se já poderemos contar com ela, mas a equipe está tranqüila, embora saiba que o BCN é muito forte." Homens - Na Superliga Masculina, o invicto Banespa/Mastercard joga em Florianópolis, contra a Unisul, às 20h30, buscando a segunda vitória consecutiva em Santa Catarina. Na quinta-feira, o time paulista bateu a Intelbrás/São José por 3 a 1. Sobre enfrentar a Unisul, que tem Dirceu e André Heller como destaques, Mauro Grasso, treinador do Banespa, ressalta que os adversários devem vir com força: "Vencendo, eles nos passam na classificação. Precisamos entrar com muita atenção e concentração. Vamos conversar para evitar os erros do jogo de ontem e conquistar outra vitória." No time paulista, os destaques são o líbero Escadinha e o levantador Joel, líder do ranking nessa posição. Outros jogos deste sábado: Telemig/Minas x Bento Gonçalves, às 15h; Palmeiras/Guaru x Ulbra, às 18h; UCS x Shopping ABC/Santo André, às 19h; Intelbrás/São José x Lupo/Náutico/Araraquara, às 20h.