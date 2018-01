Superliga feminina começa a ser decidida no sábado A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta segunda-feira data e local da primeira partida da série melhor-de-cinco jogos decisivos da Superliga Feminina, entre Rexona/Ades e Finasa/Osasco: será sábado, às 13 horas, em Osasco. No masculino, o primeiro jogo entre Cimed e o vencedor do confronto Telemig Celular/Minas e Unisul/Nexxera será domingo.