Superliga feminina terá um duelo de lanternas em Brasília O Brasil Telecom/Brasília e o Vôlei Futuro/Araçatuba abrem nesta terça-feira, às 20h30, a quinta rodada da Superliga feminina de vôlei. A partida será mostrada pelo SporTV. O Brasil/Telecom é penúltimo colocado e o Vôlei Futuro é o último. Ser o vice-líder nas estatísticas no quesito recepção (48,62%) não tem ajudado muito o time de Brasília, que ocupa a sétima posição na classificação geral. O mesmo se pode dizer da equipe do Interior paulista, que é líder no fundamento, com 49,82%, e tem o segundo melhor levantamento: 27,41%. No campeonato, o time é o oitavo. Os únicos invictos depois de quatro jogos são Finasa/Osasco e Rexona/Ades - mas na classificação o time carioca leva a melhor no critério de desempate: perdeu apenas um set e o Osasco perdeu três. Na quarta, o São Caetano/Mon Bijou recebe o Rexona/Ades, às 20h, no Ginásio Lauro Gomes, no ABC. Meia hora mais tarde, em Ferraz de Vasconcelos (Grande São Paulo), o Pinheiros/Blue Life medirá forças com o Fiat/Minas. No mesmo horário, o Cimed/Macaé enfrentará o Finasa/Osasco, em Macaé.