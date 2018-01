Superliga: Finasa/Osasco vence a primeira da semifinal De virada, o Finasa/Osasco saiu na frente na briga por uma vaga na final da Superliga Feminina de vôlei. Jogando em casa, a equipe venceu o Oi/Macaé por 3 sets a 1 (19/25, 25/20, 25/20 e 25/23) e abriu 1 a 0 na série melhor-de-cinco da semifinal. O próximo jogo será domingo, às 13 horas, em Macaé. Apesar da vitória, o técnico Paulo Coco não saiu totalmente satisfeito da quadra. ?Perdemos muito contra-ataques e erramos demais, foram 12 pontos que demos para elas. Sacamos mal no primeiro set. Quando revertemos essa situação, fomos à frente no placar?, analisou o treinador. Luizomar Moura, do Macaé, destaca que o ponto fraco da equipe foi a defesa. ?Erramos não só nisso. Algumas passagens da rede não funcionaram bem e teremos de melhorar a marcação para ganharmos em casa?, diz. A atacante Elisângela, principal destaque entre as sacadoras do Macaé, não gostou de seu desempenho: ?O melhor foi o ataque, que ainda assim não foi tão bom. Elas (jogadoras de Osasco) tinham a pressão de ganhar na casa delas, e agora será a nossa vez de jogar com o apoio da nossa torcida. O que não pode acontecer é o time se abater com a derrota. Foi só o primeiro de cinco jogos.? Catarinenses na frente contra gaúchos No torneio masculino, o Telemig Celular/Minas bateu o Unisul/Nexxera por 3 sets a 2 (25/23, 25/22, 18/25, 21/25 e 15/13) e também larga na frente na disputa pela vaga na decisão. O segundo jogo desta série será no sábado, em São José (SC).