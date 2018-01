Superliga: jogo de sábado em Niterói O primeiro jogo da final da Superliga Feminina de Vôlei entre Flamengo e Vasco será sábado, às 15 horas (com SporTV), no Ginásio Caio Martins, em Niterói. A Confederação Brasileira informou que em virtude da rivalidade entre os clubes, principalmente no futebol, foi escolhido um local neutro e com capacidade para 6.734 pessoas, número superior aos ginásios dos times. O título será decidido em série melhor de cinco partidas e para os outros confrontos o Maracanãzinho poderá ser utilizado.