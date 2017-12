Superliga: líder MRV recebe Rexona Vencedora do turno da Superliga Feminina, com vaga garantida nas semifinais da competição, a Rexona/Curitiba joga nesta terça-feira fora de casa contra a MRV/Minas, em Belo Horizonte, às 20h30. As donas das casa (com quem a Rexona fez a final da primeira etapa) estão na primeira posição do returno. No retrospecto das equipes na temporada, a Rexona leva a melhor: venceu a equipe mineira por 3 sets a 1 duas vezes. Mas a MRV vem embalada por três vitórias consecutivas no returno? contra Açúcar União/São Caetano, Blue Life/Pinheiros e Buettner Vôlei. A Rexona está na quinta colocação e vem de derrota para São Caetano. Leia mais no Jornal da Tarde