Superliga masculina conhecerá campeão neste sábado Depois de cinco meses, a Superliga Masculina de Vôlei termina neste sábado com o confronto entre Telemig/Minas e Cimed, que fazem o quinto jogo das finais, empatadas por 2 a 2. A partida, que será às 10 horas (com TV Globo), será realizada no Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte (MG). De um lado, o tradicional time mineiro, que já começou a Superliga com o status de um dos favoritos para conquistar o título. O time comandado pelo argentino Jon Uriarte manteve a base com jogadores como Marlon, Jardel, Serginho e Paulo Anchieta e não precisou de grande esforços para manter o ritmo do ano passado, quando o time ficou com o vice-campeonato. Do outro, a estreante Cimed. O time foi criado por Renan Dal Zotto, que no final da temporada passada deixou a Unisul para investir em um projeto em São José, no mesmo estado que a rival Unisul - Santa Catarina. ?Muita gente achava que nós éramos um ?cavalo paraguaio?. Diziam que não íamos chegar na semifinal. Nosso objetivo desde o começo da Superliga era chegar entre os quatro, e agora estamos disputando título?, lembra Renan, que pode fazer história se vencer neste sábado, na casa do adversário. O técnico garante que o time está pronto para o desafio fora de casa: ?Foi uma semana longa. Conseguimos manter a motivação em alta. Precisamos ter tranqüilidade na partida para fazer o que treinamos durante toda a Superliga. Com a derrota no quarto jogo da final, tiramos dos nossos ombros o peso de decidir o título em casa. Vamos de peito aberto em busca do primeiro lugar. Já passamos por várias provações nessa Superliga. Uma delas foi o segundo jogo desta final, no qual atuávamos em casa e tínhamos de vencer para empatar a série. Conseguimos?, lembra Renan. O técnico conseguiu em pouco tempo entrosar o time e ganhar a admiração dos atletas. ?Aprendo muito com o Renan, ele é um grande treinador, me ajudou muito a melhorar o passe. Só assisti aos jogos do Renan na casa dele. Sei o que ele representa. É o jogador brasileiro mais respeitado lá fora?, elogia Bruno Zanuto, um dos principais atacantes da Cimed. Uriarte, comandante do Minas, falou pouco sobre a preparação de sua equipe: ?Foi uma semana muito boa, deu tempo de preparar o time bem. Prefiro só falar sobre o que esse título representa depois do jogo.? Na competição feminina, Rexona/Ades e Finasa/Osasco seguem os preparativos para o último jogo da série, que será domingo, às 10 horas, no Rio de janeiro, também com transmissão da Globo.