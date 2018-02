Superliga Masculina: São Bernardo joga no Sul do país Banespa/São Bernardo e Online jogam nesta quarta-feira, às 20h30, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, pelo returno da Superliga masculina de vôlei. O time do ABC está em terceiro lugar na tabela de classificação, com dez vitórias e cinco derrotas. Já o time do Sul é sexto, com oito vitórias e sete derrotas. Meia-hora mais cedo, a Ulbra/Ferraz joga em casa contra São Caetano. Pela Superliga Feminina, haverá três jogos: em Brasília, Brasil Telecom e Oi/Macaé, às 19h30; em Osasco, Finasa e Suzano, às 20h; em Belo Horizonte, Fiat/Minas e Blue Life/Pinheiros, no mesmo horário.