Superliga Masculina tem 2 jogos nesta 4ª UCS/Colombo (RS) e Cimed (SC) jogam nesta quarta-feira, às 19h15, em Caxias do Sul, pela fase classificatória da Superliga Masculina de Vôlei. O Cimed, de Santa Catarina, está na ponta da tabela de classificação, com 11 vitórias e duas derrotas. Um dos destaques da equipe é o levantador Bruno Rezende. Já a UCS está em 9º lugar: venceu quatro de suas 13 partidas. Em São Bernardo, Banespa e Shopping ABC/Aramaçan jogam às 20 horas desta quarta-feira. O Banespa, do técnico Mauro Grasso, é o atual campeão, mas agora aparece em terceiro lugar na classificação, com nove vitórias e quatro derrotas. O time de Santo André tem a melhor recepção do torneio ? mas está na 10ª posição na tabela, com quatro vitórias e nove derrotas.