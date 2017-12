Superliga Masculina terá 3 jogos Três jogos serão realizados nesta quarta-feira à noite - todos às 20h - pela Superliga Masculina de Vôlei: Telemig/Minas e Uneb, em Belo Horizonte; Lupo/Náutico e Bunge/Barão, em Araraquara e Ulbra x Intelbrás/São José, em Canoas. Na rodada de segunda-feira, a Ulbra foi a Bento Gonçaves e bateu o time da casa por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/22 e 25/20, segunda-feira, conquistando a quarta vitória consecutiva e a liderança do Grupo B no returno. Manius, atacante da Ulbra, foi eleito o melhor jogador da partida, mas ele não gostou da atuação da equipe. ?Faltou atenção, não entramos totalmente concentrados. Mas valeu pela vitória?, declarou o jogador. Apesar da derrota, Bráulio, ponteiro do Bento Gonçalves, estava satisfeito com a atuação do seu time. ?Conseguimos jogar de igual para igual, mas erramos mais do que eles?, comentou o maior pontuador da partida ? 12 pontos. Na competição feminina, o time curitibano do Rexona, que já tem vaga nas semifinais, começou ontem um trabalho forte para esta fase. O técnico do time, Helio Griner, está de olho na final do campeonato. Para isso, terá de bater o BCN/Osasco ? jogo sem data definida. ?O BCN é um time muito forte. Vamos trabalhar todos os fundamentos para reverter o favoritismo delas e garantir a vaga?, afirma Griner.