Superliga: Minas enfrenta o Banespa Com o reforço do meio-de-rede Douglas Chiarotti, recuperado de cirurgia no dedo mindinho direita, o Telemig/Minas enfrenta o Banespa, às 20h30 desta quinta-feira (SporTV), em Belo Horizonte pelas semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. A série melhor-de-cinco partidas das semifinais da Superliga está empatada em 1 a 1. Começa nesta quinta o quadrangular para a definição do quinto ao oitavo lugares, em Santo André. Todos jogam contra todos. Os confrontos: Suzano x Palmeiras (17h30) e Santo André x Vasco (20 horas).