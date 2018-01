Superliga: Osasco bate o Rexona e empata a série final O Finasa/Osasco venceu o Rexona/Ades por 3 sets a 2, nesta quarta-feira, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, e empatou em 1 a 1 a melhor de cinco da série decisiva da Superliga feminina de vôlei. As parciais foram de 26/24, 12/25, 17/25, 25/15 e 19/17. No tie-brake, o Rexona chegou a estar vencendo por 14 a 12, mas permitiu a virada. O time carioca, comandado pelo técnico Bernardinho, havia vencido o primeiro confronto por 3 sets a 2, mas em Osasco, no último sábado. Com a vitória, o Osasco quebrou uma invencibilidade de 22 jogos do Rexona no campeonato. "Agora temos de treinar para a partida da próxima semana e tentar corrigir os erros cometidos nesta noite?, conformou-se Bernardinho. A terceira partida da final está marcada para a próxima quarta-feira, às 18 horas, no Ginásio do Botafogo, em Niterói, no Rio de Janeiro.