Superliga: Rexona-Ades, Cimed e Unisul nas semifinais O Rexona-Ades, do Rio, se classificou nesta quinta-feira para a semifinal da Superliga Feminina de Vôlei ao vencer o Flamengo/Rio por 3 sets a 0 (25/14, 25/16 e 25/15, em 1h07), no Ginásio Valdir Pereira, em Campos (RJ). Agora, o time carioca vai disputar uma vaga na final contra o São Caetano/Mon Bijou (SP). "Nós cometemos poucos erros neste jogo e agora é trabalhar para as semifinais", disse objetivamente o técnico Bernardinho Rezende, do Rexona-Ades. A maior pontuadora da partida foi a ponta Jaqueline, da seleção brasileira, com 13. Já o Fiat Minas venceu o Finasa/Osasco por 3 sets a 2 (15/25, 25/18, 27/25, 22/25 e 15/13) e assim empatou esta série por 1 a 1. O jogo decisivo será domingo, às 17 horas, no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP). Quem passar vai enfrentar o vencedor do duelo Oi/Macaé x Brasil Telecom, domingo, em Macaé (RJ). Masculino - No torneio masculino, Cimed/Florianópolis e Unisul/Nexxera garantiram suas vagas na semifinal. Os catarinenses venceram em casa o Wizard Campinas por 3 sets a 0 (25/17, 25/23 e 25/22) e fecharam a série melhor de três por 2 a 0, o mesmo placar do Unisul, que bateu o Bento Vôlei na casa do adversário por 3 sets a 2 (25/22, 24/26, 22/25, 25/19 e 15/10). Já os outros times definem a classificação apenas no sábado, pois estão com suas séries empatadas por 1 a 1. O Telemig Celular/Minas ganhou do Ulbra/Ferraz/SPFC por 3 sets a 2 (26/28, 25/19, 16/25, 25/22 e 15/12); e o Banespa/São Bernardo fez 3 a 1 no On Line (25/27, 25/20, 25/21 e 25/18).