Superliga: Rexona-Ades ganha de novo e mantém 100% O Rexona-Ades, do Rio, ganhou por 3 sets a 0 do São Caetano/Mon Bijou nesta terça-feira (parciais: 25/19, 25/19 e 25/19) e com isso mantém o excelente desempenho na Superliga feminina de vôlei: 100% de aproveitamento, com 11 vitórias em 11 jogos disputados, tendo ganho 33 sets e perdido apenas cinco. A terceira rodada da segunda fase da competição continua nesta quarta com outros três jogos.