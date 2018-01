Superliga: Rexona-Ades vence Finasa/Osasco e empata final O Rexona-Ades venceu o Finasa/Osasco por 3 sets a 0 (25/19, 25/16 e 25/23) nesta quarta-feira na segunda partida da série melhor-de-cinco do playoff final da Superliga Feminina de Vôlei. O time de Osasco havia vencido o primeiro jogo e agora a série está empatada por 1 a 1. O terceiro confronto será sábado, às 14h30, no Ginásio Caio Martins, em Niterói. Para a líbero Fabi, do Rexona, "o Finasa/Osasco não jogou bem e a nossa equipe não cometeu os mesmos erros da partida passada. O Rexona-Ades mostrou um poder de superação dentro da série final, principalmente pela maneira que foi derrotado. A gente levantou a cabeça a deu a volta por cima?. "Da mesma forma que vencemos o primeiro jogo, elas ganharam o segundo. Vamos entrar em quadra na próxima partida com outro astral?, garante a ponteiro Paula Pequeno, do Finasa/Osasco. A levantadora Dani Lins, do Rexona-Ades, recebeu o troféu de melhor jogadora em quadra. Já meio-de-rede Thaisa, também do time carioca, foi a maior pontuadora do duelo, com 13 acertos. Pela Superliga Masculina, Cimed, de Santa Catarina, e Telemig/Minas aguardam o calendário dos jogos finais.