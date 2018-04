Superliga: Rexona enfrenta Minas O Rexona enfrenta o Minas Tênis, nesta sexta-feira, às 20h30, na estréia do representante paranaense, no ginásio Tarumã, em Curitiba, na Superliga Feminina de Vôlei (com SporTV). O bicampeão do torneio quer entrar na quadra concentrado diante do líder da competição. O time ocupa a quarta posição, com 5 pontos, atrás de BCN/Osasco (6) e Automóvel Clube/Campos (5), segundo e terceiro colocados, respectivamente.