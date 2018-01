Superliga: Rio vê segundo jogo entre Rexona e Osasco O Rexona/Ades tenta dar mais um passo para o título da Superliga feminina nesta quarta-feira, às 18h, contra o Finasa/Osasco, no segundo jogo da decisão, que será realizado no Ginásio da Tijuca, no Rio, com transmissão do Sportv. O Rexona ainda está invicto na Superliga, com 21 vitórias em 21 partidas. Mas o técnico Bernardinho sabe, no entanto, que a tarefa de manter a invencibilidade não será fácil, principalmente por causa do poder de reação do adversário. Sua equipe venceu o primeiro jogo, no último sábado, em Osasco, apenas no tie-break, depois de vencer os dois primeiros sets. "O bloqueio e a defesa são os pontos fortes do nosso adversário?, afirmou o técnico da seleção masculina. "É uma equipe de grandes jogadoras e que não desiste nunca. Começamos bem, mas depois nos massacraram", afirmou a atacante Jaqueline, que foi campeã da Superliga pelo próprio Osasco em 2004. O treinador do time paulista, Paulo Coco, afirmou que suas jogadores precisam ter mais obediência tática. "Algumas vezes as jogadoras mudaram a estratégia por conta própria e não funcionou", reclamou. Para a atacante Soninha, que saiu do banco e ajudou o Finasa/Osasco a equilibrar a primeira partida, lamentou o nervosismo da equipe. "Cometemos erros que não são normais. É isso que precisamos evitar nesta partida", explica.