Superliga: rodada das viradas A Superliga teve uma rodada de viradas, no fim de semana. Na Superliga Feminina, o Rexona/Paraná, campeão do turno, ganhou pela primeira vez no returno. Vinha de duas derrotas, antes de vencer a Blue Life/Pinheiros por 25/15, 22/25, 25/16 e 28/26, em São Paulo. O resultado foi importante, porque o rival do Rexona, terça-feira, será o forte BCN, em Osasco. O BCN bateu o Buettner por 25/14, 25/20 e 25/14. Neste domingo, na Superliga Masculina, a virada foi do Telemig Celular/Minas que levou o jogo ao tiebreaker para ganhar do Palmeiras/Guarulhos (SP) por 23/25, 20/25, 25/14, 25/20 e 15/12, em Belo Horizonte. No sábado, o Banespa virou o jogo, em casa, diante do Bunge/Barão, e venceu por 20/25, 25/23, 25/21 e 25/18. O time de Giovane também havia perdido na estréia no returno.