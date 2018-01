Superliga tem duelo de favoritas no Rio de Janeiro O jogo mais esperado da Superliga feminina de vôlei será nesta quarta-feira: Rexona/Ades e Finasa/Osasco, as duas equipes favoritas ao título, se enfrentam às 20h30, no Rio, com transmissão do SporTV. As duas equipes, que também fizeram a final da edição anterior, estão invictas. Apesar das mesmas sete vitórias em sete jogos do adversário, a equipe paulista ocupa o primeiro lugar por ter melhor set average (divisão dos sets vencidos pelos sets perdidos): 10,50 contra 7,00 do Rexona-Ades. Paulo Coco, técnico do Osasco, diz que ?na temporada passada, não vencemos na fase classificatória, mas fomos melhor no momento mais importante. É um exemplo para que o time mantenha os pés no chão. Uma vitória nesta partida não significará que nosso time é o melhor. E uma derrota não significará que tudo está perdido.? A rodada terá ainda três jogos na rodada: às 17 horas, o Pinheiros/Blue life recebe o São Caetano/Mon Bijou; às 20 horas o Suzano joga fora de casa contra o Fiat/Minas; e o Oi/Macaé recebe o Flamengo.