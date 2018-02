Superliga tem rodada cheia neste sábado A rodada da Superliga de vôlei será cheia neste sábado, com dez partidas: seis na competição masculina e quatro na feminina. Um dos destaques da Superliga Masculina fica para a Telemig/Minas, que às 20h30 recebe o Bento Vôlei. Os mineiros estão brigando pela liderança na competição com a catarinense Cimed. No mesmo horário, a Online recebe a Tamoyo/São Caetano. A rodada será aberta às 19h, com a Unisul do técnico José Roberto Guimarães recebendo a Wizard/Campinas; o Shopping ABC/Aramaçan joga fora de casa com a UCS e a Ulbra/Ferraz terá o apoio da torcida contra o Banespa. A equipe da Ulbra perdeu o técnico Ricardo Navajas, que deixa o cargo de técnico para ser o supervisor do time. Encerrando a rodada, a líder Cimed recebe a Lupo/Náutico, às 20h. Entre as moças, às 16h, a Brasil Telecom recebe a líder Rexona/Ades, em Brasília. As outras partidas serão todas às 17h: Suzano recebe o Flamengo, a Mon Bijou/São Caetano joga em casa com a Finasa/Osasco, vice-líder. A última partida será em São Paulo, entre Blue Life/Pinheiros e Oi/Macaé.