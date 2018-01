Superliga terá confronto de invictos No confronto dos invictos, o MRV/Minas recebe o Rexona, neste domingo, às 12 horas, no Ginásio JK, em Belo Horizonte, em jogo da quinta rodada da Superliga Feminina de Vôlei (com TV Bandeirantes). O Rexona é o vice-líder do torneio e o MRV, o terceiro colocado. A diferença entre os três primeiros é o número de sets perdidos. O líder BCN perdeu um, o Rexona dois e o MRV, três.