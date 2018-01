Superliga terá rodada cheia neste sábado A Superliga Masculina de Vôlei terá rodada cheia neste sábado, com quatro jogos. Destaque para Telemig/Minas e Online, do Rio Grande Sul, às 15 horas, em Belo Horizonte. O líbero Jeff é o melhor defensor do time gaúcho e da Superliga. Os outros jogos: Campinas x UCS; Aramaçan x Ulbra; e Náutico x Bento. Na Superliga Feminina, o Pinheiros recebe o Brasília. E o Minas, o São Caetano - ambos às 17 horas.