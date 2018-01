Superliga: um desafio para o Telemig O Telemig/Minas tem nesta quinta-feira um desafio perigoso na Superliga masculina. Invicto, em 20 jogos da primeira fase, o time orientado pelo técnico Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, enfrenta o embalado Zip.Net/Fenabb/Suzano, às 20h30 (com SporTV), em Suzano. O time paulista, terceiro colocado na classificação geral com 14 vitórias e quatro derrotas, não perde há sete rodadas e reforçou as sessões de terapia com o psicólogo Jacob Goldberg para tentar acabar com a fama de imbatível dos mineiros. "Os jogadores em geral não admitem mas ao enfrentarem um time que vem com a campanha do Minas, é normal pintar a insegurança", observou Goldberg. "Trabalhamos isso e chegamos a conclusão que tecnicamente o Suzano é tão bom quanto o Minas." Para o técnico paulista Ricardo Navajas, o Suzano está crescendo na competição e ainda precisa melhorar o rendimento no saque. "Começamos mal, mas as peças estão se acertando e o rendimento nessa fase está bem melhor", afirma o treinador paulista Ricardo Navajas. De acordo com ele derrotar o Minas significa mais do que quebrar o tabu de 20 jogos do adversário. "Podemos subir para a segunda colocação e pegar um adversário mais fraco nos playoffs." Para o jogador Dante, a invencibilidade do Minas também não preocupa. "Nenhuma equipe é imbatível. Eles estão com uma grande performance, mas podemos vencer." O treinador mantém o discurso de que o Telemig Celular/Minas não se preocupa com invencibilidade e sim em melhorar o padrão de jogo. Quanto ao clássico diante do Suzano, o treinador minastenista disse que "se trata de um duelo sem favoritos. Vencemos o jogo de Belo Horizonte por 3 a 2, mas poderia ter dado qualquer um naquele dia. Vai ser uma partida muito difícil e espero que seja um grande jogo?. Carnaval - A delegação do Telemig Celular/Minas deve retornar de São Paulo na sexta-feira (23/02) pela manhã. Segundo a comissão técnica, os jogadores vão ganhar folga no sábado, domingo e segunda-feira (dias 24, 25 e 26/02), com retorno aos treinos na terça- feira. O próximo jogo da equipe minastenista na Superliga será contra o Palmeiras/Guarulhos, na quinta-feira (01/03), às 20 horas, em São Paulo.