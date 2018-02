Superliga: Unisul/Nexxera vence clássico catarinense O Unisul/Nexxera venceu por 3 sets a 0 o Cimed/Florianópolis (parciais de 25/19, 26/24 e 25/19), no clássico catarinense da rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Esta vitória, porém, não serve para o Unisul subir na classificação: continua em terceiro lugar, com 14 vitórias e seis derrotas. O Cimed também não muda, já que fica em segundo, com 15 vitórias e agora cinco derrotas. O líder da competição continua sendo o Telemig Celular, que mesmo jogando no ABC paulista (em Santo André) bateu o Shopping ABC/Araçaman por 3 sets a 1 (25/23, 22/25, 14/25 e 22/25). O time mineiro tem 16 vitórias e quatro derrotas. Outros resultados - Wizard/Campinas 3 x 1 Lupo/Náutico (25/14, 25/22, 22/25 e 25/19); Banespa/São Bernardo 3 x 0 São Caetano/Tamoyo (25/21, 25/22 e 25/20); UCS/Colombo 2 x 3 Bento Vôlei (25/22, 15/25, 25/17, 20/25 e 11/15) e On Line 0 x 3 Ulbra/Ferraz/SPFC (31/33, 22/25 e 33/25).