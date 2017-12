Superliga vai passar na TV aberta Com 8 equipes no feminino e 12 no masculino, a Superliga de Vôlei 2001/2002 vai começar no primeiro fim de semana de janeiro com uma grande novidade, confirmada nesta quinta-feira, no lançamento do torneio, em São Paulo: voltará a contar com transmissão por rede de tevê aberta. A TV Bandeirantes vai mostrar os jogos da Superliga Feminina aos sábados e os da Masculina aos domingos, sempre às 16 horas. A SporTV continuará a exibir as partidas do feminino às terças-feiras e sábados e as do masculino às quintas e sábados. O Telemig/Minas, atual campeão masculino, abre a Superliga no dia 5, diante do Ecus/Suzano, em seu novo ginásio, em Belo Horizonte. A programação em Minas Gerais terá rodada dupla. O time feminino do clube, o MRV/Minas, enfrenta o Açúcar União/São Caetano às 18 horas (com transmissão do SporTV). No mesmo dia, o BCN/Osasco joga com o Blue Life/Pinheiros, em Osasco, pela Superliga Feminina, às 16 horas, com TV Bandeirantes. Também disputam a Superliga Feminina Rexona, Macaé Sports/Nuceng, ACF/Prefeitura de Campos e Buttner Vôlei (Brusque). Os times do masculinos foram divididos em dois grupos. No A, estão Banespa, Palmeiras/Guarulhos, Telemig Celular/Minas, Uneb, Bunge/Barão e Lupo/Náutico. Formam a chave B Ecus/Suzano, Unisul, Intelbras/São José, Shopping ABC/Santo André, Ulbra e Bento Gonçalves.