Surpresas marcam finais do Brasileiro de Vôlei de Praia A 15.ª e penúltima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, realizada neste domingo, na Praia de Tambaú, em João Pessoa (PB), foi marcada por surpresas tanto na chave masculina quanto na feminina. No masculino, Pedro Cunha e Franco derrotaram Nalbert e Luizão por 2 a 0 (19/17 e 18/15) e ficaram com o título. A dupla Nalbert/Luizão, que havia eliminado Ricardo/Emanuel e Márcio/Fábio Luiz, acabou decidindo antecipadamente o campeonato em favor de Ricardo e Emanuel, campeões olímpicos e tetracampeões mundiais. A dupla comemorou o tricampeonato do Circuito Brasileiro. ?Esse título coroa um ano perfeito da nossa dupla?, disse Emanuel, hexacampeão brasileiro e octocampeão mundial. Na final feminina, Juliana e Larissa confirmaram o favoritismo e venceram a competição. As bicampeãs não encontraram dificuldades para fazer 2 a 0 (18/11 e 18/11) em Sandra Pires e Virna, que chegaram à primeira decisão na temporada de estréia da dupla. Agatha e Shaylyn ficaram com o bronze ao vencer Carolina e Semírames por 2 a 1 (18/16, 15/18 e 15/11).