Suzano busca recuperação na Superliga Depois de estrear com derrota na Superliga Masculina de Vôlei, o Ecus/Suzano joga nesta quinta-feira em Brasília contra a Uneb, na abertura da segunda rodada da competição, às 20 horas. Ricardinho, levantador do time comandado pelo técnico Ricardo Navajas, não teme o time brasiliense e avisa: "Não jogamos bem na primeira partida. Senti o time apático e não conseguimos reverter o placar. Isso acontece. Às vezes, quem está em um melhor momento acaba levando." Nos dois últimos confrontos entre as equipes, Suzano levou a melhor: 3 a 1, na primeira rodada do Grand Prix de Vôlei e 3 a 0 na rodada seguinte. No mesmo horário do jogo do Suzano, o Palmeiras/Guarulhos, que perdeu a primeira partida para a Unisul, recebe a Intelbrás/São José, que foi derrotada pelo Banespa.