Suzano contrata Giovane e Marcelinho Com os reforços do ponta Giovane e do levantador Marcelinho, o time de vôlei de Suzano apresentou ontem seu novo patrocinador: a escola de idiomas Wizard, parceira do time desde 1996. A intenção é deixar para trás os maus resultados dos últimos três anos e voltar a disputar a final da Superliga. O supervisor João Marcondes provocou: "Vamos tirar a hegemonia do Minas, sim!" Com a contratação de Giovane, vice-campeão da Superliga pelo Banespa na temporada passada, João Marcondes acredita que o time ganhou um líder em quadra. "Este ano vi o Banespa como um time comum como o Suzano, mas eles tinham um jogador com diferencial: o Giovane." A equipe de Suzano conquistou um título brasileiro pela última vez na temporada 1996/97, quando Giovane fazia parte do seu elenco. Agora, o time comandado pelo técnico Ricardo Navajas terminou em quinto lugar na Superliga, vencida pelo Minas. O supervisor credita os maus resultados dos últimos três anos aos antigos patrocinadores. "Levamos tombos muito grandes (com Fenabb Zip.Net e Targifor C). Quando acabava uma temporada, só pensávamos em manter uma equipe em Suzano, sem poder pensar nas peças certas para o próximo ano?, explicou. João brinca: "Cebola, se prepara!" (Carlos Alberto Castelheiro, o "Cebola", e o técnico do time mineiro, tricampeão da Superliga). Além do título brasileiro, a intenção é brigar no vôlei paulista, hoje hegemonia do Banespa. "O Montanaro (gerente do Banespa) vai ter trabalho este ano." Em 2001, Suzano ficou fora da final paulista - com Banespa e Palmeiras. Daquele grupo, decidiu manter apenas o líbero Paulinho e o atacante Dentinho. Marcelo Negrão, que se recupera de cirurgia no joelho, já não tem contrato com a equipe, mas vai fazer o trabalho de fisioterapia em Suzano. "Seu retorno às quadras está previsto para setembro. Só depois disso vamos conversar sobre a volta dele ao time", afirmou o supervisor.