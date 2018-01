Suzano e Banespa: jogo pela liderança Suzano e Banespa jogam amanhã, às 20h30 (SporTV), em Suzano, pela liderança isolada do Paulista masculino. Ambos estão empatados com 11 pontos ? 6 jogos e 5 vitórias ?, mas o Suzano tem vantagem na diferença de sets. Também amanhã, o São Caetano enfrenta o Rio Branco, às 19 horas, em São Caetano. Em seis jogos, o time do ABC tem duas vitórias e o adversário perdeu os cinco disputados. O Palmeiras (quatro vitórias e duas derrotas) encara o Mogi das Cruzes (uma vitória em seis partidas), às 16 horas, em Guarulhos.