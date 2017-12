Suzano fica com título do GP de vôlei O Suzano conquistou o título do Grand Prix Nacional de Vôlei Masculino ao vencer a Ulbra por 3 sets a 0 (25/21, 25/22 e 25/17), na noite de sábado, em Florianópolis. O time campeão, comandado por Ricardo Navajas, tinha perdida apenas uma vez em 11 jogos no torneio. Foi justamente para a Ulbra, na primeira fase, mas a revanche veio na hora certa, na grande final. ?Nosso time não teve vibração dentro de quadra e não cumprimos com o esquema tático montado. O Suzano realizou uma partida perfeita e neutralizou nossos pontos fortes?, elogiou o técnico da Ulbra, Jorge Schmidt. ?Sacamos bem e conseguimos bloquear quase todas as bolas. Somos uma equipe jovem e que está crescendo. Este título é muito importante para esse grupo. Espero que mantenhamos o ritmo para a Superliga?, comemorou Navajas. A equipe campeã jogou com Ricardinho, Jardel, Toaldo, Dirceu, De Paula, Cleber e Paulinho (líbero). Ainda entraram em quadra Evandro, Celso, William, Canhoto, Willian e Dentinho.