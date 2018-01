Suzano fica em segundo na Bélgica Aproveitando a folga de final de ano na Superliga Masculina de Vôlei, o Wizard/Suzano foi disputar o torneio Flanders Volley Gala, na Bélgica. Na final realizada neste sábado, na cidade de Saint Niklaas, a equipe brasileira perdeu para o belga Knack Roeselare por 3 sets a 2 (22/25, 18/25, 25/22, 25/18 e 15/11) e ficou em segundo lugar. Na primeira fase do torneio, o Suzano tinha vencido o Knack Roeselare e também ganhou do alemão VFB Frierichshafen. Na semifinal, passou pelo austríaco Vienna Hotvolleys. Mas perdeu a decisão do título, apesar de ter derrotado o time belga nos dois primeiros sets da partida deste sábado. ?Apesar de não conseguirmos o título, a equipe esteve se apresentando bem e certamente irá voltar com mais força para a Superliga. Agora, é seguir trabalhando para que possamos evoluir ainda mais?, afirmou o técnico Ricardo Navajas.