Suzano se mantém graças à poupança O Suzano, maior campeão paulista da década de 90, está sobrevivendo com uma poupança. A partir deste mês, coincidentemente o início da temporada 2001, o time do técnico Ricardo Navajas não contará mais com o patrocínio da Fenabb e Zip.Net. "Guardamos parte do dinheiro do patrocínio nos últimos três meses porque nossa folha de pagamento ficou mais barata para esta temporada", explica Navajas. "A parceria era de dois anos mas eles resolveram ficar só um." De acordo com ele, nos últimos três meses, a equipe, que já sabia que perderia o patrocínio, poupou parte do dinheiro recebido. "Ganhávamos 120 mil e gastávamos cerca de R$ 60 mil com a folha de pagamento." Esclarece que além dos cerca de R$ 360 mil (R$ 120 mil por mês), o time recebe por mês uma "ajuda de custo" de R$ 25 mil da Comissão Municipal de Esporte de Suzano, que será mantida. "É só fazer a conta", observa Navajas: "360 mil mais 300 mil, que é a soma das doze parcelas da Comissão, dá 660 mil. Esse é o nosso orçamento para a temporada de 11 meses." Na terça-feira, o Suzano estréia na Paulista contra o São Caetano, que também não tem patrocínio. Além das duas equipes e do São Caetano feminino, o Santo André também está na mesma situação. "Algum caminho vamos encontrar. Talvez um pool com pequenos patrocinadores locais, que não fazem questão do nome na camisa", disse o prefeito de Suzano Estavam Galvão (PFL), que é quem procura um patrocinador para o time.